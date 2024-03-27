В результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии в здании УМВД.

В среду, 27 марта, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв.

Как сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел возле здания МВД РФ на проспекте Славы.

Сейчас туда направляются пожарные автомобили и несколько бригад скорой помощи. Дорога перекрыта. По предварительной информации есть пострадавшие. Официальной информации пока нет.

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Как пишет "База", в Белгороде "прилетело" в здание областного УВД на проспекте Славы.

"В результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии в здании УМВД. По предварительной информации есть пострадавшие, их количество уточняется", - пишет канал.

Удары по Белгороду

Украинская армия в последние месяцы бьет по Белгороду и области и дронами, и ракетами.

Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал "мерзкой истерикой" жалобы жителей Белгорода на обстрелы и равнодушие со стороны других регионов.

"Пошло большое количество разных тварей, прикидывающихся блогерами, которые говорили: "Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это кошмар, люди чувствуют себя брошенными, как вы можете! Пока Москва гуляет, Белгород гибнет". Вся эта мерзкая истерика, которую тут же подхватывают "укронацистские" СМИ", - заявил он.

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