Ему не понравилось, что жители города критикуют правительство.

Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал "мерзкой истерикой" жалобы жителей Белгорода на обстрелы и безразличие со стороны остальных регионов.

"Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: "Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это кошмар, люди чувствуют себя брошенными, как вы можете! Пока Москва гуляет, Белгород гибнет". Вся эта мерзкая истерика, которую тут же подхватывают "укронацистские" СМИ", - заявил он в эфире "Россия 1".

Пропагандист заявил, что побывал в Белгороде и выяснил, что в декабре региону выделили миллиард рублей на бронепленку и укрытия. "Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что федералы бросили: заткнитесь, твари!" - добавил он.

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После этого на его странице во "ВКонтакте" появилось множество возмущенных комментариев от жителей Белгорода, которые предлагали ему приехать и пожить там.

Война в Белгороде: последние новости

Напомним, 12 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" зашли на территорию России и объявили о начале ограниченной специальной операции.

Больше недели на территориях Курской и Белгородской обалстей велись бои с российскими войсками. Добровольцы просили людей выехать из зоны боевых действий.

Об эвакуации местные власти объявили лишь после окончания президентских выборов. Тогда же стало известно, что в семь населенных пунктов ограничат въезд.

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