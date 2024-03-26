Белгородский губернатор правда уточнил, что цели были сбиты на подлете к городу.

Вскоре после очередного налета вражеских "шахедов" на Харьков российская ПВО в соседнем Белгороде ночью отбивала ответный удар.

Согласно заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сбиты 13 "воздушных целей", также ранены два человека. При этом чиновник не уточнил, какие это были цели - дроны или ракеты.

Белгородский губернатор правда уточнил, что цели были сбиты на подлете к городу. В поселке Дубовое ранены двое мужчин и повреждены 20 домов и одна хозяйственная постройка.

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При этом, минобороны РФ утверждало, что над Белгородской область были сбиты ракеты из системы залпового огня Vampir.

Удары по Белгороду

Украинская армия в последние месяцы бьет по Белгороду и области и дронами и ракетами.

Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал "мерзкой истерикой" жалобы жителей Белгорода на обстрелы и безразличие со стороны остальных регионов.

"Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: "Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это кошмар, люди чувствуют себя брошенными, как вы можете! Пока Москва гуляет, Белгород гибнет". Вся эта мерзкая истерика, которую тут же подхватывают "укронацистские" СМИ", - заявил он.

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