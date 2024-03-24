Российские власти отчитались о работе ПВО.

В России заявили о новом обстреле Белгорода и области днем 24 марта.

В Минобороны РФ при этом традиционно отчитались, что это была только попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", и они ее пресекли: "Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью".

В сети же сообщают о том, что в результате "работы ПВО" повреждены здание университета - БГТУ им. В.Г. Шухова, жилой дом на проспекте Славы.

"На десятом этаже обрушился балкон, во дворе повреждены несколько автомобилей", - пишут российские паблики.

Кроме того, сообщается, что пострадали шесть человек.

Обстрел Белгорода 24 марта - видео

Обновлено. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в городе пострадали четыре человека, различные повреждения получили 22 квартиры, 7 частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей.

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