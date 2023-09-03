Местные полицейские рассматривают версию с причастностью к гибели девушки ее мужа.

Беременная россиянка улетела в Аргентину рожать, но после родов она вместе с ребенком выпала из окна.

По данным "Базы", 29-летняя жительница Уфы Елена (имя изменено) вышла замуж в сентябре 2022 года. Вскоре в России началась мобилизация и её супруг Тимур (имя изменено) решил, что надо уезжать. Пара отправилась сначала в Грузию, потом в Турцию, а когда девушка забеременела, то они решили ехать рожать в Аргентине.

Там Елена благополучно родила, после чего её потянуло на родину, но ее муж был против. У Елены с Тимуром начались частые ссоры. После очередной ссоры женщина выпала из окна вместе с грудным ребёнком. Мужчина утверждает, что у его жены была постродовая депрессия. Однако местные полицейские рассматривают версию и с его причастностью к гибели девушки.

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Родственники погибшей говорят, что Елена никогда не высказывала суицидальных мыслей и всегда была позитивным человеком. Последний раз они общались 26 августа. Тогда женщина сообщила им, что жалеет, что вышла замуж за этого человека. Вскоре она погибла.

Скандал с нашествием беременных россиянок в Аргентине

В прошлом году россияне устроили "родильно-паспортный туризм" в Аргентину. Пользуясь особенностями местного законодательства, граждане РФ тысячами ринулись в южноамериканскую страну рожать детей. Рожденный в Аргентине ребенок автоматически получает местное гражданство, что дает право его родителям на законных основаниях остаться в стране и тоже быстро получить местный паспорт, дающий безвизовый въезд в большинство стран мира.

В начале февраля 2023 года аргентинские власти, наконец, обратили внимание на потоки российских "туристов" и особенно "туристок". Россиянки прилетали в страну на серьезных сроках беременности, чтобы родить в Аргентине ребенка. Миграционные органы принялись наводить порядок с потоком рожающих россиянок.

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