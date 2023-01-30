Поисковик отбирал контент, связанный с Путиным, используя алгоритмы для цензурирования детского порно.

После публикации архивов внутренних данных "Яндекс" пролился свет на то, как популярный российский поисковика цензурирует выдачу фото и видео в пользу Кремля.

Выдача была организована таким образом, чтобы российский диктатор Владимир Путини и символика российского вторжения в Украины (буква "Z") не появлялись в неприятных для властей контекстах, говорится в материале издания "Медуза".

Когда пользователь через поисковик ищет картинки, часть изображений может быть изъята из поисковой выдачи. Чаще всего это случается с порнографическими изображением (особенно детскими). Но из утечки стало известно, что эти же механизмы цензуры "Яндекс" использовал для того, чтобы отбирать изображения с российским президентом.

Видео дня

Как выяснили журналисты, "Яндекс" постарался, чтобы Путина нельзя было увидеть при поиске таких слов и словосочетаний и даже предложений: п**дабол, плешивый, х**ло / х**ла / х**лы / х**ло / х**ла, бункерный дед, главный вор, г**дон всея руси, **й в скафандре, x**ло в проруби, как выглядят педофилы, когда он сдохнет, странное создание машет рукой.

"Эти правила должны применяться вне зависимости от того, в какой стране находится пользователь. Мы не знаем, когда они появились и действуют ли до сих пор. ... Нам удалось найти изображения российского президента в поиске "Яндекса" по всем запросам, кроме **й в скафандре (если не уточнять, что мы ищем именно Путина)", – рассказывают журналисты "Медузы".

Кроме того, тщательно цензурировали выдачу картинок по запросам, связанным с буквой Z. Пользователи "Яндекса" не должны увидеть символику нацистской Германии при поиске "символ z" и "z спецоперация логотип". В выдачу не должны были попасть, например, свастика, материалы, связанные с люфтваффе и гитлерюгендом и прочее.

"Наберите в поиске символ z или z спецоперация логотип — и вы можете встретить в выдаче, например, свастику; но неизвестно, связано ли это с тем, что фильтр уже выключен или он просто плохо работает", – отмечают журналисты.

Утечка репозитория Яндекс - что известно

На прошлой неделе произошла масштабная утечка данных "Яндекс". 25 января в сети появились исходные коды и сопутствующие им данные множества сервисов и программ компании. Общий объём архивов (в сжатом виде) составляет более 44.7 ГБ. Компания подтвердила публикацию исходных кодов части проектов из внутреннего репозитория.

Непосредственной угрозы пользовательским данным утечка исходного кода не несет, но эксперты считают, что подобного рода утечки могут привести к эксплуатации неизвестных уязвимостей систем компании и последующим кибератакам на "Яндекс".

Из попавших в сеть данных, в частности, стало известно, что компания, которую последние годы постоянно критикуют за сотрудничество с Кремлем, в частности, цензурирует поисковую выдачу картинок и видео так, чтобы избежать негативного влияния на репутацию российского диктатора Владимира Путина и развязанной страной кровавой войны против Украины.

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