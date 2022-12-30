Прощальный пост Волож опубликовал во внутреннем портале компании.

Сооснователь и бывший генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож сообщил о своем уходе из компании.

Как сообщает The Bell, прощальный пост Волож опубликовал во внутреннем портале компании и сообщил, что сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании.

"В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании" - отметил Волож.

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Санкции против основателя "Яндекса":

Аркадий Волож попал под европейские санкции в начале июня 2022 года.

Вскоре после этого сооснователь компании покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

1 ноября 2022 года Нидерландские активисты заселились в здание, принадлежащее соучредителю "Яндекса" Аркадию Воложе. Несмотря на введенные против Воложи санкции, его недвижимость власти Нидерландов не трогали. Однако активисты написали, что очевидно, государство не считает приоритетом ограничение прав российских миллиардеров. Полиция приехала, пообщалась с ними и трогать не стала.

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