Женщина оскорбляла водителя при детях, а затем бросилась на него с кулаками.

В России пассажирка такси избила слабослышащего водителя. Женщина набросилась на мужчину с кулаками из-за того, что он отказался выполнять заказ. Причина отказа была вполне логичной - в машину село слишком много пассажиров.

О случившемся сообщает Telegram-канал Life Shot.

Так, слабослышащий таксист российского города Энгельс получил заказ. Однако прибыв на место вызова, он увидел, что людей слишком много. Мужчина отказался выполнять заказ, так как заказчики указали неверное количество пассажиров, из-за чего стоимость услуги оказалось заниженной.

Пассажирка, услышав отказ таксиста, принялась кричать. Она грубо выражалась прямо при детях, которые были вместе с ней в авто.

"Ушлепок, с*ка, я его сейчас уничтожу!" - кричала россиянка, нанося удары таксисты.

Читайте такжеДруг попросил: в России полицейский ради наказания изнасиловал 18-летнюю девушкуЖенщина тянула слабослышащего водителя за волосы, била кулаком по лицу. Таксист старался закрыть голову от ударов, однако агрессивная россиянка все равно умудрялась его избивать.

Видео заснял сам таксист, перед началом скандала мужчина установил свой телефон возле руля. Наказана ли агрессивная россиянка за избиение таксиста и чем закончился скандал - не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россиянка украла дерево у музея. Девушка просто подняла и унесла растение, которое весило около 40 кг, и попала на видео.

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Автор: Полина Кузенко