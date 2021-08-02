Хрупкую девушку не смутили ни проходящие мимо люди, ни наклейка с предупреждением о видеонаблюдении.

У Музея компьютеров и игр в Екатеринбурге украли дерево.

Растение весом около 40 кг росло в кадке возле входа, пишет KP.

Как сообщили в музее, прямо посреди дня его унесла хрупкая девушка.

"Удивило всех то, что кражу совершила хрупкая девушка, подняв почти 40 килограмм, и смелой походкой удалилась", - рассказали в музее.

Там девушку все же надеются найти, наказать и вернуть дерево на место. Опознавших ее просят об этом сообщить либо передать девушке, чтобы она сама принесла дерево назад.

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Автор: Катерина Комолова