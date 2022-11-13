Бунты в России приведут к трансформации системы, отметил Подоляк.

Россия проиграет и пройдет через эпоху перелома крайне неадаптивной и непрофессиональной системы управления, построенной Владимиром Путиным.

"Они все проиграют, все себя съедят… Россия пройдет через эпоху смуты, эпоху несистемных внутренних стихийных драк на разных территориях, через эпоху перелома крайне неадаптивной и непрофессиональной системы управления, построенной Путиным. Путин, конечно, не мог построить другую. Посмотрите, на каком уровне находится его анализ и причинно-следственные связи. Посмотрите на его исторический бэкграунд. Человек находится на уровне царя большой страны, но уровень его мышления – это пивной киоск", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он считает, что бунты в России приведут к трансформации системы, однако, по демократическому пути РФ вряд ли сможет пойти:

"Общество начнет спрашивать: "А можно по-другому? Могут быть люди не типа Пригожина или того же Патрушева? Могут они исчезнуть? А кто вместо них?". Парадокс в том, что Россия никогда не сможет пойти по реальному демократическому пути. Там всегда легкая демократия будет сваливаться к авторитаризму. Вопрос только в том, когда эта слабая демократия позволит хоть какую-то конкуренцию, как было в России, начиная с середины 90-х и заканчивая 2003-м, когда были последние выборы в Госдуму по мажоритарным округам. Это были последние более-менее конкурентные выборы. Этот период может повториться. Ренессанс России будет такого типа, как в середине 90-х. Но теперь этот процесс будет отличаться ускоренностью и появлением новых фамилий. Появятся новые персонажи, которые смогут претендовать на ключевые управленческие роли".

Режим Путина слабеет: что происходит в России

Ранее российский политолог Аббас Галлямов выражал уверенность, что из-за войны в Украине Путин теряет популярность и власть в стране.

По мнению экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова, в российских элитах 9 из 10 человек категорически против войны в Украине. Даже в ближайшем путинском окружении есть люди, которым это все не нравится, но нет никакой свободы и возможности донести альтернативную точку зрения, отмечал он.

А российский политолог Дмитрий Орешкин заявлял, что приближенные к Путину уже между собой грызутся и делят власть.