Баллистических ракет было в разы больше, чем крылатых: эксперт про атаку РФ

Россия помогает КНДР совершенствовать баллистику, отметил Валерий Романенко.

Во время воздушной атаки в ночь на 13 января РФ едва ли не впервые применила значительно больше баллистических ракет, чем крылатых. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

"Они прекрасно понимают, что нам трудно прикрыть наши города от баллистики. Потому что у нас на всю Украину 12 комплексов антибаллистических с очень ограниченной дальностью в 25 километров в круговую. Россияне стараются наносить самые болезненные удары именно теми средствами, которыми нам трудно воевать", – сказал Романенко.

Он также отметил сотрудничество РФ и КНДР в производстве баллистических ракет. По словам Романенко, Москва передала Пхеньяну не только технологию, но и производственные линии. Как он отметил, это показывают по телевидению КНДР в сюжетах об инспектировании заводов лидером страны Ким Чен Ыном.

"Там четко видно совершенствование ракет. Раньше КН-23 летали по GPS, гражданской спутниковой системе. Сейчас в них запихивают российские системы спутниковой связи, помехозащищенные. Такие, как "Комета-М", которые стоят на российских ракетах. То есть идет совершенствование и велика вероятность, что северокорейские ракеты станут более точными. И когда там показывают хронику о Киме, там в цехах довольно большое количество", – добавил Романенко.

Российские удары по Украине

Напомним, в ночь на 13 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В Воздушных силах сообщили, что захватчики, в частности, применили 18 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных управляемых ракет С-300, а также 7 крылатых ракет "Искандер-К".

Украинские силы ПВО смогли сбить 2 баллистические ракеты РФ. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, такой показатель сбивания связан с тем, что Москва атаковала баллистикой регионы, которые не были перекрыты соответствующими средствами ПВО.

