По периметру города враг строит укрепления и фортификационные сооружения.

Российские оккупанты наращивают свои войска вблизи Мелитополя.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома.

Также в Генштабе добавили, что в Мелитополь прибывают военные колонны со стороны города Токмак.

Война в Украине: ситуация в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 13 ноября, Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированный Мелитополь прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян. В городе они скупают еду, алкоголь и гражданскую одежду.

Вас также могут заинтересовать новости: