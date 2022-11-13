Российские оккупанты наращивают свои войска вблизи Мелитополя.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.
"Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения", - отмечается в сообщении.
Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома.
Также в Генштабе добавили, что в Мелитополь прибывают военные колонны со стороны города Токмак.
Война в Украине: ситуация в Мелитополе
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 13 ноября, Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированный Мелитополь прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян. В городе они скупают еду, алкоголь и гражданскую одежду.