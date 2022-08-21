По прогнозам эксперта, теперь силовики будут еще больше контролировать ситуацию в РФ.

Из-за войны в Украине президент РФ Владимир Путин теряет популярность и власть в стране.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

Эксперт добавил, что из-за этого Путин сейчас усиливает влияние силового блока, который с помощью террора может организовать ему победу на следующих выборах.

По его словам, свидетельством того, что Путин начал "делиться властью" с силовиками, является приговор российскому депутату от КПРФ Рашкину, которого обвинили в незаконной охоте.

Гуллямов объяснил, что раньше в РФ не преследовали депутатов-коммунистов. Приговор свидетельствует о том, что силовой блок в РФ получил больше власти.

"Если раньше он контролировал Россию в основном благодаря политическому инструментарию, силовой инструментарий был вторичным. Простым языком он "достаточно честно" выигрывал свои выборы, то теперь есть большой риск, что последующие он проигрывает", — отметил политолог.

По прогнозам Гуллямова, теперь силовики будут еще больше контролировать ситуацию в РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, режим Путина находится в "начале своего конца" на фоне неудачного вторжения в Украину.

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