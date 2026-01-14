В 'ПриватБанке' подешевел доллар: актуальный курс валют на среду

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 14 января, подешевел на 13 копеек и составляет 43,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 50,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,75 гривни, а евро - по курсу 49,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на уровне 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился до 50,76 гривни.

Нацбанк установил на 14 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,32 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек на предыдущем уровне и составляет 50,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,05 гривни за евро.

