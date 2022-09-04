По данным издания, используя полученные данные ВСУ смогли атаковать базу россиян под Мелитополем.

Украинские хакеры из группы Hackyourmom выманили информацию о позициях российских оккупантов с помощью фото привлекательных девушек.

Об этом пишет Financial Times.

Программисты создали в соцсетях фейковые аккаунты девушек, с которых знакомились с захватчиками.

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Житель Харькова Никита Кныш еще в начале войны основал новую хакерскую структуру из 30 человек для борьбы с российскими оккупантами.

По словам хакера, они смогли установить расположение базы российских оккупантов под Мелитополем. Под видом девушек программистам удалось выманить у россиян фотографии из базы. Это помогло установить ее месторасположение.

Полученную информацию они передали ВСУ. После этого на базе оккупантов произошел "хлопок".

Помимо этого, украинские хакеры сломали базы данных российских оккупантов и показали по телевидению в РФ видео гибели мирных жителей Украины и другое.

Напомним, ранее украинские хакеры включили гимн Украины в крымском радиоэфире.

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