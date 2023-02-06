Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин позировал на камеры.

Российский пропагандистский телеканал RT опубликовал видео с бывшим главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, который якобы вернулся на войну в Украине после ранения.

В описании к видео говорится, что "артиллеристы 1-го армейского корпуса совместно с бойцами спецотряда "Царские волки" отработали по выявленным разведкой позициям противника в районе Авдеевки".

Война в Украине и Дмитрий Рогозин: подробности

Рогозин является одним из активных сторонников войны против Украины. Однако долгое время его участие в ней ограничивалось грозными заявлениями. 22 декабря всё изменилось, когда Рогозин попал под удар артиллерии в оккупированном Донецке.

Видео дня

Как выяснилось, российский политик решил устроить громкое празднование своего дня рождения в захваченном городе. Несколько снарядов прилетели по ресторану в самый разгар застолья.

Рогозину повезло выжить, но он получил ранение, из-за которого пришлось делать операцию.

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