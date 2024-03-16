На территориях заводов вспыхнули пожары.

Появились подробности атаки на территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани РФ.

Как пишут российские Telegram-каналы, дрон атаковал установку ЭЛОУ-АВТ-6, которая отвечает за глубокую переработку нефти, выпуск высокооктановых бензинов и является основной производственной мощностью предприятия.

Также сообщается, что в результате атаки загорелся блок К-2 и емкости нефтехранилища.

Удары по НПЗ в России 16 марта - видео

Удары по НПЗ в России 16 марта - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, рано утром 16 марта дроны атаковали сразу два предприятия в Самарской области РФ - НПЗ в Сызрани Новокуйбышевский НПЗ.

Отмечалось, что атака произошла около 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию. На НПЗ в Сызрани начался пожар на территории в 500 квадратных метров. И на втором НПЗ было возгорание.

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