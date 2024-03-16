На Сызранском НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.

В России продолжаются атаки на нефтеперерабатывающие заводы, этим утром дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области, сообщает губернатор региона Дмитрий Азаров, а также российские тг-каналы.

Сообщается, что атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, в результате произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

Как отмечают в сети, беспилотники пытались пытались сбить стрелковым оружием, но безуспешно.

Кроме того, в это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там также начался пожар, однако он спустя полчаса был потушен.

Атаки на НПЗ в России

15 сентября в Калужской области России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, в результате попадания повреждено оборудование предприятия. Как сообщил УНИАН источник, это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны.

Ранее в результате ударов беспилотниками повреждена установка, которая обеспечивает более 50% производства одного из крупнейших российских НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области.

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