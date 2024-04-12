По словам Путина, Москва не била по энергетике Украины в зимний период из "гуманитарных соображений".

В последние недели Россия наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал эти атаки.

"К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать", – выдал он во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

При этом он заявил, что "пожалел" украинское население. По словам Путина, Москва не била по энергетике Украины в зимний период из "гуманитарных соображений".

"Не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить", – попытался диктатор объяснить террор.

Он отметил, что российские удары по энергообъектам в Украине – это часть процесса "демилитаризации".

"Прежде всего, мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую", – сказал Путин.

Атаки РФ по украинской энергетике: это стоит знать

В течение последних нескольких недель Россия методично разрушает украинскую критическую инфраструктуру. Были нанесены удары по Днепровской ГЭС, разрушена Харьковская ТЭЦ-5 и множество других объектов.

Во время массированного ракетного удара по Украине 11 апреля Россия полностью уничтожила Трипольськую ТЭС в Киевской области. Она являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Впоследствии в "Центрэнерго" заявили, что в результате атаки уничтожена вся генерация предприятия.

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