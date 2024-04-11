В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня.

Стоит отметить, что Трипольская тепловая электрическая станция – самая мощная электростанция Киевской области. Энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Расположено в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища.

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Ракетная атака 11 апреля - что известно

В ночь на 11 апреля россияне совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку. Основным направлением удара стала Львовская область. В частности, РФ атаковала Украину ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и "Кинжалами", а также иранскими дронами-камикадзе.

По словам командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, в целом враг применил 82 средства воздушного нападения. В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей, в том числе 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, 39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Россия целилась в объекты энергетики.

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