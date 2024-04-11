Глава государства четко очертил международным партнерам то, что Путин планирует делать в этом году на фронте в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российский диктатор Владимир Путин пытается сломать жизнь украинцев, но надо сломать его намерения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместном брифинге с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе.

"Именно сейчас, именно в этом году мы должны сконцентрировать весь наш потенциал на том, чтобы защитить Украину и независимость каждого народа, который граничит с Россией. Все мы видим, что Путин не хочет ограничиваться только нашей землей. Угрозы России охватывают все пространство от Европы до Казахстана. И это угроза для всех", - сказал Зеленский.

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Как отметил президент, в первую очередь сегодня он говорил о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины.

"Мы имеем насущную потребность в защите Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья и всех других наших городов от российских ударов", - сказал Зеленский.

Он благодарит каждого лидера, который слышит Украину и готов помогать в коммуникации с другими партнерами, чтобы Украина наконец получила системы ПВО, которые могут помочь.

"Они есть в мире и должны защищать жизнь. ПВО - это первый приоритет сейчас. Путин уже третий год пытается уничтожить нашу энергетику. У него абсолютно гражданские мишени: он хочет сломать жизни людей. Мы должны сломать его намерения", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства четко очертил международным партнерам то, что Путин планирует делать в этом году на фронте в войне против Украины.

"У нас есть достаточно информации от разведки. Критически важно, чтобы каждый из партнеров выполнил обещанное по поставкам оружия и снарядов, а также по нашим договоренностям о совместных производствах. Каждый день бьют российские ракеты. И каждый день увеличивается количество обещаний. Каждый день украинские воины на фронте выдерживают жестокое давление российской артиллерии и управляемых авиабомб. Реальность наконец должна начать соответствовать словам", - заявил Зеленский.

Он благодарен всем лидерам, которые действительно реализуют те шаги, о которых было договорено. Надо сделать все, не теряя время, чтобы Силы обороны Украины стали еще сильнее.

"Поставка оружия, производство, финансы - все это сегодня мы обсуждали", - сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что Украине нужна помощь в производстве оружия, и в частности, надлежащее финансирование.

"Это то, что реально. Это то, что мы каждый день, каждый месяц удваиваем производство, когда у нас есть финансирование, потому что это частный сектор. Государственное и частное партнерство", - сказал Зеленский.

Зеленский о планах Путина - детали

Российский диктатор Владимир Путин стремится захватить всю Украину. И недостаточное количество систем ПВО в нашей стране его только подстрекает. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Путин понимает только силу. Он ведет себя как животное: если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше. Его желание - завладеть целой Украиной", - сказал он.

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