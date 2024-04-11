Работники, которые были на месте обстрела, остались живы.

Разрушение Трипольской ТЭС в результате массированной ракетной атаки привело к уничтожению всей генерации "Центрэнерго".

"Черный день в истории "Центрэнерго". В результате сегодняшней массированной атаки, уничтожена вся наша генерация. Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС, что на Киевщине. Хорошо, что все наши, кто был во время обстрелов на смене - живы. Но нам очень больно", - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

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"Масштабы разрушений - ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден - мы с ним справимся", - отметил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

В компании напомнили, что 22 марта 2024 года полностью была уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области. А 25 июля 2022 года войска РФ оккупировали Углегорскую ТЭС - Донецкая область. На сегодня ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов генерации.

Атака на энергообъекты "Центрэнерго"

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Ранее в "Центрэнерго" сообщали, что компания выполняет физическую защиту критически важных элементов объектов ТЭС от падения обломков ракет, не прямых атак БПЛА и других повреждений путем устройства искусственных защитных сооружений вокруг них. По состоянию на август 2023 года на Трипольской ТЭС было выполнено 100% работ по обустройству и 70% - на Змиевской ТЭС.

Ранее УНИАН писал, что Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате масштабного российского ракетного удара 22 марта.

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