27 июня Тимошин приказал нанести удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

OSINT-исследователи идентифицировали одного из российских оккупантов, причастных к ракетному удару по многоэтажке в Днепре.

Как утверждается, это командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 33310 Шайковка) полковник Олег Тимошин.

Сегодня террорист, который служит в этом полку, нанес ракетный удар по дому в Днепре, пишут OSINT-исследователи.

Видео дня

"Пуск ракеты Х-22 осуществлялся самолетом Ту-22м3 из района Курска. Позывной борта 42492. Самолет, который выпустил ракету, сел на аэродроме в Рязани. Олег Тимошин точно знает весь экипаж террористов из этого самолета", - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждается, что 27 июня 2022 года по его приказу был нанесен удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Тогда погибло более 20 человек и более 30 числились пропавшими без вести.

Массированный ракетный удар по Украине - обстрел Днепра

14 января Россия выпустила 38 ракет различного типа по украинским городам, целясь, в частности, в энергообъекты. В то же время в Днепре оккупанты попали в многоэтажку, в которой проживало около 1700 человек.

В уничтоженном подъезде могли находиться до 200 человек, среди которых 50 - дети. Известно, что среди пострадавших - 14 детей, самому младшему ребенку три года. Все дети госпитализированы, состояние одной из пострадавших - девятилетней девочки - описывают как тяжелое.

В доме отсутствует свето- и газоснабжение, в результате удара один (по другой информации - два) подъезд полностью разрушен, в других - выбиты стекла. Более 1000 человек нуждаются в жилье.

Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать из-под них людей. Мэр Днепра Борис Филатов информировал, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.

Вместе с тем россияне хохочут над трагедией, призывая к еще большей крови среди украинских гражданских.

Вас также могут заинтересовать новости: