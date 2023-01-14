По меньшей мере, 10 человек пострадали, трое – в тяжелом состоянии.

В субботу, 14 января, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Под обстрелами, в частности, Днепр.

Россияне попали в многоквартирный дом в одном из районов города, сообщают в Офисе президента.

На обнародованных фото можно увидеть, что разрушен по меньшей мере один из подъездов дома. Информируют, что под завалами могут находиться люди.

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Обновлено (16:37): По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в результате атаки по жилому дому пострадавших 10 человек, из них двое – дети.

"Три пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице", – сообщил он и опубликовал фото с места российского теракта.

Сейчас на месте работают городские службы и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В сети появляются кадры с ранеными.

Обновлено (16:53): Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате атаки целый район полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.

"Связь плохая. С ОП и ВА в координации. Будем всю ночь разбирать завалы", - написал он.

Ракетный удар по Украине 14 января

В субботу, 14 января, заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк предупредил украинцев об опасности массированного ракетного удара оккупантов и призвал не игнорировать тревогу.

Согласно сообщениям ОК "Юг", страна-агрессор вывела на боевое дежурство в Черном море надводные и подводные ракетоносители с общим залпом 20 крылатых ракет "Калибров".

После 14:00 в областях Украины начали объявлять воздушную тревогу. По состоянию на 16:15 известно о попадании в энергетический объект во Львовской области, из-за чего могут быть перебои с электро- и водоснабжением, а также двух "прилетах" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, из-за чего облцентр обесточен. Кроме того, взрывы слышали в столице и области, подтверждена работа ПВО.

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