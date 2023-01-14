В многоэтажке, по предварительным данным, проживало около 1700 человек.

Жительница Днепра чудом спаслась после попадания российской ракеты в ее жилище. На момент атаки она находилась в ванной.

На фото, опубликованных hromadske, во время разбора завалов многоэтажки в Днепре девушка уже ждала спасателей на обломках своей квартиры на одном из этажей.

Рядом с девушкой лежала разбитая ванна. На других кадрах потерпевшую уже спускают вниз.

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Массированный ракетный удар по Украине - обстрел Днепра

14 января Россия выпустила 38 ракет различного типа по украинским городам, целясь, в частности, в энергообъекты. В то же время в Днепре оккупанты попали в многоэтажку, в которой проживало около 1700 человек.

В уничтоженном подъезде могли находиться до 200 человек, среди которых 50 - дети. Известно, что среди пострадавших - 14 детей, самому младшему ребенку три года. Все дети госпитализированы, состояние одной из пострадавших - девятилетней девочки - описывают как тяжелое.

В доме отсутствует свето- и газоснабжение, в результате удара один (по другой информации - два) подъезд полностью разрушен, в других - выбиты стекла. Более 1000 человек нуждаются в жилье.

Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать из-под них людей. Мэр Днепра Борис Филатов информировал, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.

Вместе с тем россияне хохочут над трагедией, призывая к еще большей крови среди украинских гражданских.

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