Среди погибших 15-летняя девочка.

По меньшей мере 10 человек погибли в результате вражеского обстрела многоэтажки в одном из районов Днепра в субботу, 14 января.

"Уже 9 погибших, среди них 15-летняя девочка... И 64 раненых - 59 госпитализированы, остальные лечатся дома. Российская ракета принесла горе в десятки днепровских семей. Время расплаты придет", - написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По состоянию на 20:00 извещали, что из-под завалов многоэтажки спасли 35 человек, в том числе 6 детей. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Обновлено. Резниченко сообщил, что по состоянию на 22:41 в результате российского удара по Днепру погибли 10 человек.

Обновлено. По состоянию на 23:01 известно о 12 погибших.

"Уже 12 невинных жизней унесла российская ракета…", – написал Резниченко.

Обстрел Днепра 14 января - что известно

В эту субботу страна-агрессор нанесла удар по городам Украины, выпустив 38 ракет различного типа. В частности, оккупанты попали по девятиэтажному дому в Днепре на 16 подъездов, в котором жили около 1700 человек.

Как сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, дом был атакован ракетой Х-22, которая предназначена для поражения авианосных групп в море и может оснащаться ядерной частью.

Сейчас в доме отсутствует свето- и газоснабжение, в результате удара один (по другой информации – два) подъезд полностью разрушен, в других – выбиты стекла. Более 1000 человек нуждаются в жилье.

В уничтоженном подъезде могли находиться до 200 человек, среди которых 50 – дети. Известно, что среди пострадавших – 14 детей, самому младшему ребенку три года. Все дети госпитализированы, состояние одной из пострадавших – девятилетней девочки – описывают как тяжелое.

Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать из-под них людей. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.

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