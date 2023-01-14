Уже известно о 10 пострадавших в результате удара.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в одном из районов Днепра.

Как сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, в результате атаки целый район полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения. Кроме этого, в городе плохая связь.

"Связь плохая. С ОП и ВА в координации. Всю ночь будем разбирать завалы. Подробности позже", – написал он.

Видео дня

Напомним, ранее извещали, что под завалами разрушенного дома в Днепре могут находиться люди. В соцсетях распространяют видео, на которых можно увидеть, как люди, находящиеся под обломками, кричат.

Ракетный удар по Днепру 14 января - все что известно на этот момент

Российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по городам Украины. "Прилеты" фиксировали во Львовской и Харьковской областях и в Днепре.

Оккупанты попали по одной из днепровских многоэтажек, в результате чего один из подъездов был полностью разрушен.

Уже известно о 10 пострадавших, среди которых двое – дети. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. На месте трагедии работают спасатели и городские службы.

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