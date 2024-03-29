Во время теракта в московском концертном заде "Крокус Сити Холл" был убит полковник ГРУ РФ Тимур Мясников.
Как сообщили росСМИ, ему было 46 лет. Он приехал в отпуск с так называемой "СВО" в Украине и отправился вместе с семьей 22 марта на концерт "Пикника".
По сведениям близких к оккупанту людей, он оттолкнул жену с сыном, а сам нарвался на три пули. Врачи хотели его спасти, но безуспешно. Теперь Мясников посетит другой концерт - концерт Кобзона.
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Этот тип успел "поработать" в Косово и Таджикистане, а последние два года был оккупантом на украинских землях, за что и получил много наград.