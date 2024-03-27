По его словам, РФ была в курсе, откуда придут боевые группы и через какие две страны они перемещались на ее территорию.

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что Россия заранее знала о подготовке террористической операции на ее территории.

"Как минимум, 15 февраля 2024 года РФ знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда", - сказал он на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

По его словам, Россия знала, откуда придут боевые группы, через какие две страны они перемещались на территорию государства-агрессора.

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"Для чего они допустили, чтобы это произошло - есть несколько вариантов. Первое - это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант - они на самом деле недооценили масштаб того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину", - отметил Буданов.

Он отметил, что в Кремле уже трижды меняли версии того, что произошло в подмосковном "Крокус сити", пытаясь хоть как-то приплести к теракту так называемый "украинский след".

"Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это является чушью. Кстати, если мы коснулись этого болезненного вопроса, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", - заявил Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что Россия сама посеяла хаос и самоуверенно считала, что сможет его контролировать.

Теракт в Крокус Сити - обвинения РФ

Директор ФСБ Александр Бортников выдал новую порцию бре да об "украинском следе" в совершении теракта в Крокус Сити Холле. По его версии, "спецслужбы Украины способствовали теракту, готовили его радикальные исламисты".

Он заявил, что России якобы известно, что "Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока", а теракт нужен был западным спецслужбам и Украине, "чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России".

Хотя Владимир Путин продолжает утверждать, что Украина могла быть причастна к теракту в Москве, в результате которого погибли 139 человек, ближайшее окружение российского лидера с ним не соглашается, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, по словам четырех источников, близких к Кремлю, чиновники были шокированы неспособностью служб безопасности предотвратить теракт. По словам источников, почти никто из тех, кого они знают в политической и деловой элите России, не верит, что за нападением стояла Украина.

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