Россия продолжает пиарить Путина на кровавой трагедии.

Кремль продолжает пиарить своего правитель Владимира Путина на кровавой трагедии, случившейся в здании "Крокус Сити Холл" 22 марта.

Его секретарь Дмитрий Песков рассказал журналисту Зарубину в деталях о бессонной ночи диктатора в день теракта. Комментарий распространяет в сети плеяда главных пропагандистов РФ.

"В такие минуты работа просто идет в круглосуточном режиме... В такие моменты не до сна никому, особенно главе государства", - заявил Песков Зарубину.

Отметим, о тяжелых временах Путина Песков заговорил в честь его визита в российский Торжок (город в Тверской области РФ).

Россия сняла "шоу" о Путине и телефоне

Днями в России также активно расходился еще один "рекламный" ролик о Путине. Москва сняла "хронику" того, как Путин реагировал на теракт в "Крокусе", заслушивая доклады. Под таким соусом Россия подала "переживания" Путина за судьбу погибших людей. Россияне отмечали в соцсетях, что правителю РФ даже не насели грим для ролика, чтобы явственнее показать его скорбь.

Как известно, в Подмосковье из-за теракта 22 марта погибло ориентировочно 139 человек. В США в первый же день заявили, что за событиями стоят представители ячейки ИГИЛ. Россия в ночь на 23 марта организовала за террористами погоню, показав миру четверых мужчин, при которых нашли паспорта граждан Таджикистана. Путин спустя день после теракта выступил с обращением, заявив, что террористы хотели сбежать в Украину.

Киев все обвинения Москвы отрицает. Событие комментировал украинский президент Зеленский, намекая на роль Путина в данной трагедии. Российский эксперт Пионтковский также утверждает, что погоня за террористами, их поимка, и след "Украины" - постановочная история, спланированная РФ, а не правда.

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