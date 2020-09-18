Преступник на камеру сознался в двойном убийстве.

В России задержали ранее судимого Виталия Молчанова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних сестер в Рыбинске. Он во всем сознался на камеру.

Читайте такжеПьяный россиянин отрубил пальцы племяннице из-за сломанного телефонаКак пишет 360tv, его задержали в том же районе, где произошло убийство.

Убийство двух сестер в России: все подробности

Тела двух сестер днем 15 сентября нашли в квартире одного из жилых домов в Рыбинске. Девочкам было 8 и 13 лет. Они были дочками экс-начальника уголовного розыска Омска.

Прибывшие полицейские нашли признаки насильственной смерти. Во время предварительного следствия выяснилось, что перед убийством детей изнасиловали.

Следователи завели уголовные дела об убийстве и насилии, которые затем соединили в одно производство.

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Что известно о задержанном

Мать сестер жила с мужчиной, вышедшим из тюрьмы зимой 2019 года. Его лишили свободы за особо тяжкие преступления, в числе которых были и убийства, и изнасилования.

Именно его правоохранители заподозрили в преступлении и начали розыск. После нескольких дней розысков подозреваемого удалось задержать.

По версии следствия, преступник выпил около трех бутылок коньячного напитка, изнасиловал и убил девочек, когда его сожительница была на работе. Отмечается, что совершить он это мог из ревности – он решил, что возлюбленная поздно возвращается домой, поскольку находится с другим мужчиной, и расправился с детьми.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, после расправы над сестрами-школьницами Молчанов попытался покончить с собой в квартире, где было совершено преступление.

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Автор: Катерина Шварц