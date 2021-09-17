Мужчина сам пытался удалить растительность, но бесполезно.

К врачам в Институт отоларингологии имени Свержевского в Москве обратился 64-летний мужчина. Он жаловался на хрип, кашель и ощущение инородного тела в горле. Оказалось, что у него там растут волосы.

Об этом случае пишет Telegram-канал Baza.

Хирурги сделали разрез на шее, дошли до трахеи и удалили из её стенки кожный лоскут с волосами, а затем послойно зашили ткани.

"Выяснилось, что 11 лет назад пациенту удалили рак из левой голосовой складки. Чтобы зашить оставшееся после операции отверстие, туда пересадили кусок кожи с шеи", – говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссиянин ежегодно делал флюорографию и умер от рака – врачей отдадут под судОбследование показало, что из пересаженного лоскута ткани начали расти длинные (2-4 см) густые волосы.

Примечательно, что мужчина сам пытался удалить растительность: "В прямом смысле он брился снаружи и изнутри, но через какое-то время волосы снова вырастали".

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Автор: Катерина Шварц