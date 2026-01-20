Известная украинская певица неожиданно отреагировала на скандал с Еленой Тополей (фото)

Известная украинская певица Оля Цибульская необычно поддержала свою коллегу Елену Тополю после "слива" провокационного видео с ней.

В своем Instagram в stories исполнительница опубликовала эффектное фото и написала:

"Напугать артистку голым телом - то же, что скрипача скрипкой. Тело - это просто инструмент".

Видео дня
Известная украинская певица неожиданно отреагировала на скандал с Еленой Тополей (фото)

До этого за Тополю заступилась украинская ведущая Маша Ефросинина:

"Это нападение не на одну женщину - это атака на достоинство каждой из нас... Елена, ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись".

Елена Тополя - видео-"слив" и что важно знать

Напомним, 19 января украинская певица Елена Тополя заявила, что ее шантажируют видео провокационного характера с ее участием.

Позже в полиции сообщили, что задержали мужчину, который шантажировал исполнительницу.

Бывший муж певицы Тарас Тополя отреагировал на "слив" видео словами

"У меня есть предположение, кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период. Это только мои предположения, уверен, следствие все установит".

Вас также могут заинтересовать новости: