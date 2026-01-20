Известная украинская певица неожиданно отреагировала на скандал с Еленой Тополей (фото)

Исполнительница сделала заявление.

Известная украинская певица Оля Цибульская необычно поддержала свою коллегу Елену Тополю после "слива" провокационного видео с ней.

В своем Instagram в stories исполнительница опубликовала эффектное фото и написала:

"Напугать артистку голым телом - то же, что скрипача скрипкой. Тело - это просто инструмент".

Видео дня

До этого за Тополю заступилась украинская ведущая Маша Ефросинина:

"Это нападение не на одну женщину - это атака на достоинство каждой из нас... Елена, ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись".

Елена Тополя - видео-"слив" и что важно знать

Напомним, 19 января украинская певица Елена Тополя заявила, что ее шантажируют видео провокационного характера с ее участием.

Позже в полиции сообщили, что задержали мужчину, который шантажировал исполнительницу.

Бывший муж певицы Тарас Тополя отреагировал на "слив" видео словами:

"У меня есть предположение, кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период. Это только мои предположения, уверен, следствие все установит".

