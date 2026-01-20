РФ накапливает запасы и будет атаковать с большими возможностями: Братчук об ударах по Украине

Процент сбивания российских целей не уменьшается, отметил Сергей Братчук.

Атака россиян в ночь на 20 января не была столь массированной, как ее ожидали. Об этом в эфире Ранок.LIVE отметил Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии.

"Возможно, враг накапливает запасы и будет чуть позже атаковать с большими возможностями. Хотя в этом у меня есть определенные сомнения. Сегодня, если бы могли, это и сделали бы. Соответственно, мы видим, что тактика особо не изменилась. Это точечные удары. Под атакой, как всегда, остается столица нашего государства. И дальше там по регионам", – сказал Братчук.

Он добавил, что во время этой атаки россияне могли использовать баллистические ракеты. Также, скорее всего, враг применил во время удара крылатые ракеты Х-101, учитывая, какая стратегическая авиация поднималась в воздух и производила пуски.

Видео дня

"И конечно же это "Шахеды" и "Гераны", которые атаковали соответствующие локации. То есть это то, что Силы обороны способны отражать. Эффективность средств нашей ПВО остается постоянной. Процент сбитий не становится меньше", – добавил Братчук.

Массированный удар по Украине 20 января: что известно

В ночь на 20 января российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. На фоне атаки в Киеве тысячи многоэтажек остались без отопления. Также на левом берегу столицы жители остались без водоснабжения.

Кроме того, в столице, на фоне российской атаки увеличили интервал поездов в метро. Таким образом, на некоторых станциях поезда будут курсировать с интервалом в 20-25 минут.

Также из-за российской атаки в Бучанском районе Киевской области погиб 50-летний мужчина. Также от удара в регионе пострадали две автозаправочные станции.

Вас также могут заинтересовать новости: