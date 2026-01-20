В Киев идет долгожданное потепление (график)

Температура повысится, но все равно останутся небольшие морозы.

В Киеве ожидается потепление, но об оттепели пока не идет речи. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура будет постепенно повышаться как днем, так и ночью. Уже перед выходными столбики термометров в столице будут показывать -9° в темное время суток и -4° днем.

В целом, по словам синоптиков, 20-24 января в Киевской области и в г. Киеве погодные процессы будут развиваться по-разному, постепенно настраиваясь на более оптимистичную перспективу.

Атмосферное давление уже будет падать, однако 20-21 января еще холодную погоду будет обусловливать область высокого давления. Однако на высотах начнет поступать несколько более теплый воздух с северо-запада, что будет способствовать образованию туманов.

22 января будет распространяться еще более теплая воздушная масса, обусловливая дальнейшее снижение давления и ослабление мороза до небольшого.

"Сохранится погода без осадков, только 24 января ожидаем небольшой снег", - резюмировали в Укргидрометцентре.

Погода в Украине меняется - что известно

Еще сегодня в Украине сохранится очень морозная погода, после чего температура постепенно повысится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, во второй половине недели ожидается ослабление морозов, однако оно будет сопровождаться осадками и усилением ветра, что создаст дискомфорт. В конце января и в начале февраля возможно новое похолодание.

