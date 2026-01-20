Валюта продолжает дешеветь: свежий курс доллара и евро 20 января

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,08 грн, а евро – 50,15 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 20 января, подешевел на 10 копеек и составляет 43,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,08 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 8 копеек и составляет 50,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,53 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,40 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,80 грн/евро, а курс продажи - 50,59 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 20 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 14 копеек.

В отношении евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,30 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что в ближайшую неделю в Украине вероятно постепенное, контролируемое ослабление гривны. По ее словам, в январе многие компании и государственные структуры осуществляют крупные платежи, что повышает спрос на валюту.

Вас также могут заинтересовать новости: