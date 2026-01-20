Россияне могли нанести удар по Украине новым 'Искандером', - мониторы

В конце прошлого года появилась информация, что Россия создала "Искандер" с дальностью удара до 800-1000 километров.

В ночь на 20 января Россия запустила баллистическую ракету на Винницу - мониторинговые каналы писали, что, вероятно, это был "Искандер-И". О том, что враг запустил баллистику на Винницу, сообщили Воздушные Силы Украины.

По данным мониторинговых групп, ракета должна была пролететь около 600 км, поэтому о новейших образцах ракет говорить рано (такая информация распространилась в сети). Отмечается, что вероятно, это был "Искандер" увеличенной дальности или его аналог.

"На этот вариант указывает и то, что ракеты летели на тех же высотах, что и "Искандер". При этом информации о взрывах не было. Окончательных данных по дальности ракет еще нет", - отмечают мониторы.

Стоит отметить, что в конце прошлого года появилась информация, что Россия создала "Искандер" с дальностью удара до 800-1000 километров. Это было сделано в обход договоренностей РФ с США о ликвидации целого класса вооружений, предусмотренных Договором о РСМД.

В то же время военный, ведущий канал Полковник ГШ, сомневается в этой версии:

"Относительно "Искандер-И" по Виннице пока сомневаюсь (вообще не знаю, что это такое и кто это придумал), склоняюсь к тому, что это были "Кинжалы".

В то же время, по его словам, сегодня ночью впервые подтвержден факт применения ракет-мишеней РМ-48У для ударов по наземным объектам на территории Украины.

Он отметил, что РМ-48У - это ракета-мишень, построенная на базе зенитной управляемой ракеты 5В55/48Н6ДМ комплекса С300ПМ/С400, предназначенная для тренировок расчетов ЗРК, ЗРС ПВО.

"Ракеты-мишени создаются за счет списанных зенитных ракет, у которых истек предельный срок эксплуатации. Таким образом, зенитный ракетный комплекс С300ПМ/С400 получает сомнительные возможности оперативно-тактического ракетного комплекса (не от хорошей жизни). 1 декабря 2025 года ГУР МО Украины подтвердило информацию о наличии на вооружении этих ракет и их запасах: ударных ракет РМ-48У для ЗРС типа С-300ПМ/С-400 - более 400 единиц", - добавил он.

Удар РФ по Украине

В результате атаки РФ на столицу без тепла остались 5635 многоэтажек. Как сообщил мэр Виталий Кличко, почти 80 процентов из них - дома, куда возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января. На вчерашний вечер без тепла оставались всего 16 домов.

