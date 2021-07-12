Провела операцию 52-летняя акушерка Галбубу Мурзабекова, которая работала без образования.

Москвичка обратилась к подпольной акушерке, чтобы сделать аборт, из-за чего попала в реанимацию.

Об этом сообщает mk.ru.

Мать троих детей, находившаяся почти на пятом месяце, из-за финансовых трудностей решила прервать беременность за 30 тысяч рублей в центре города. По данным следствия, объявление об услугах акушерки она нашла в интернете.

Укол анестезии беременной делал представившийся врачом-анестезиологом неизвестный мужчина азиатской внешности. Когда пациентка пришла в себя, то почувствовала сильную боль в животе. Провела операцию 52-летняя акушерка Галбубу Мурзабекова, которая работала без образования. При этом она «находилась в истерическом состоянии» и говорила, что, если не вызвать скорую помощь, клиентка может погибнуть.

В результате женщину почти в бессознательном состоянии вывели на улицу, посадили в такси и отвезли в чужую квартиру. Там Мурзабекова вызвала скорую, а когда медики приехали на вызов, то представилась сестрой пациентки и заявила, что у той случился выкидыш.

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Оказалось, что при проведении аборта акушерка оставила голову плода в брюшной полости и задела внутренние органы, в результате чего у женщины началось внутреннее кровотечение. Врачам удалось спасти пострадавшую.

Мурзабекову приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и на такой же срок запретил ей заниматься медицинской деятельностью.

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Автор: Денис Прядко