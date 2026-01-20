Эксперт предупредил о подготовке РФ к еще одной массированной атаке

В ночь на 20 января россияне, скорее всего, атаковали ТЭЦ-6 в Киеве.

Атака россиян в ночь на 20 января не была столь массированной, как ожидалось. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке.

"Там не было тысячи шахидов, не было сотен ракет. Я думаю, что это была такая проба пера у россиян. Мне кажется, что атака в ближайшие дни может повториться, потому что мы ожидали мощную атаку и она была, но не такая, как мы ожидали. Поэтому, скорее всего, они хотели проверить, насколько мы сможем отражать такие атаки. И мне кажется, что они готовят более мощную атаку", – сказал Гетьман.

На вопрос, в чем заключалась особенность этой атаки, эксперт ответил:

"Ну, какие особенности были? Когда летели ракеты в Киевскую область, они заходили с севера, заходили с востока. Они сделали такой круг вокруг Киева, а затем была атака по нашей энергетике. Есть определенные проблемы на левом берегу. А атакована ТЭЦ-6, это очень предварительная информация", – добавил Гетман.

Удар по Украине 21 января – что известно

Из-за массированного российского удара в Киеве тысячи многоэтажек остались без отопления. Также, по словам местных властей, левый берег столицы находится без водоснабжения.

В Воздушных силах сообщили, что украинские защитники сбили 27 ракет и 315 российских БПЛА во время атаки РФ. Отмечается, что во время атаки россияне, в частности, использовали одну противокорабельную ракету "Циркон".

