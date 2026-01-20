Перехватчики не могут решить проблему Шахедов: эксперт объяснил, что работает лучше

Для этого могут подойти даже самолеты времен Первой мировой, отметил Гетман.

Развитие малой ПВО и направления перехвата дронов, которым будет заниматься новоназначенный заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров, – это правильное решение. Поскольку дроны-перехватчики не смогли окончательно решить проблему "Шахедов". Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке.

"Как мы видим на сегодняшний день, это одна из составляющих противовоздушной обороны. Но дроны-перехватчики не могут решить проблему с "Шахедами". Для каждой воздушной цели есть разные средства противовоздушной обороны. Дроны-перехватчики – это очень важно, но если будет тысяча "Шахедов" одновременно, то нужно иметь как минимум операторов, которые будут управлять дронами-перехватчиками, и должно быть хотя бы 1500 дронов-перехватчиков", – пояснил Гетьман.

Он отметил, что в противодействии "Шахедам" хорошо себя показала легкомоторная авиация. По словам эксперта, как и вертолеты, такие самолеты могут лучше охотиться на российские ударные БПЛА, чем это делают, в частности, F-16.

"Просто посчитали, сколько нужно времени на реакцию пилота F-16 на догоняющем курсе Шахеда, чтобы его уничтожить и уклониться от обломков – 0,8 секунды всего. А на встречном или боковом курсе 0,2 секунды, то есть на уровне мышечной реакции человека. А вот легкомоторные, обычные, даже спортивные самолеты, чуть ли не самолеты Первой мировой войны даже, вот они будут полезными", – добавил Гетьман.

Противодействие российским БПЛА: что известно

Ранее глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что в Украине создадут антидроновый купол. По его словам, эта система должна уничтожать угрозу еще на подлете, а не реагировать на нее постфактум.

Кроме того, Федоров назначил Павла "Лазаря" Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ. По его словам, подразделение Елизарова было одним из самых результативных в Силах обороны и теперь основной задачей является масштабирование этого опыта.

