Россия оставила без воды почти весь Левый берег Киева

На Троещине вода подается с пониженным давлением, в Печерском районе водоснабжение есть в отдельных зонах.

Из-за обстрелов РФ и отключения электроэнергии объектов "Киевводоканала" без воды остался почти весь Левый берег Киева, сообщает "Киевводоканал" в Facebook.

"В настоящее время водоснабжение отсутствует почти во всей Левобережной части города (Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы)", - отмечается в сообщении.

В "Киевводоканале" добавили, что на Троещине вода подается с пониженным давлением. То есть у жителей верхних этажей многоэтажек получить воду из крана крайне мало шансов.

Видео дня

Аналогичная ситуация с водой в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах. "В Печерском районе водоснабжение есть в отдельных зонах", - отмечают в водоканале, не называя конкретных адресов.

"Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электропитания и нормального режима работы системы водоснабжения", - подытоживают специалисты столичного водоканала.

Атака РФ на Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 января РФ в очередной раз нанесла удар по энергетике Киева. В результате атаки тысячи многоэтажек остались без тепла. Как сообщил мэр Виталий Кличко, почти 80 процентов из них - дома, куда возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января.

Из-за сложной энергетической ситуации в результате российской атакиувеличен интервал движения поездов метро.

Вас также могут заинтересовать новости: