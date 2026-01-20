ТОП-5 самых длинных рек Украины: где самая широкая и у какой – самый глубокий каньон

Одна из украинских рек формирует каньон, глубина которого может достигать до 200 метров.

Самые большие реки Украины на карте сразу бросаются в глаза, однако не все знают их название, а тем более далеко не каждый может ответить, какая же из них самая широкая или наиболее глубокая.

УНИАН решил разобраться и составить рейтинг водных артерий по протяженности на территории нашей страны. Можно утверждать, что многим известно, какая река является главной в Украине – это Днепр. Однако Днепр – река, которая протекает не только в нашей стране, а также и по территории РФ и Беларуси.

Какие реки в Украине самые длинные – ТОП-5

Лидером рейтинга является Днепр. Его общая длина составляет 2201 километр, а на нашей земле протяженность намного меньше – 981 км, по данным Wikipedia.

Река протекает в таких областях:

Черниговской.

Киевской.

Черкасской.

Кировоградской.

Полтавской.

Днепропетровской.

Запорожской.

Херсонской.

Преодолев такой путь, самая длинная река в Украине впадает в Днепровский лиман Черного моря.

Второе место рейтинга занимает Южный Буг, его общая длина составляет 806 километров. Эта водная артерия протекает на территории Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей и вместе с Днепром образует Днепро-Бугский лиман Черного моря, в который и впадает.

Две самые длинные реки уже названы, а третья – Днестр. Общая протяженность Днестра 1362 километра, а на территории нашего государства его длина составляет 705 км. Водная артерия также проходит через Молдову и непризнанное Приднестровье.

Днестр протекает на территории Львовщины, Ивано-Франковщины, Тернопольщины, Черновицкой области, Хмельнитчины, Виннитчины, Одесчины и впадает в Черное море.

Еще одна самая длинная река – Северский Донец (общая длина 1053 километра, а в Украине – 672 км). В нашей стране она проходит по территории Харьковской, Донецкой и Луганской области. Кроме того, она течет по РФ и впадает в Дон.

Замыкает ТОП-5 Десна (общая длина 1130 километров, а на украинской территории – 591 км). Она протекает на Черниговщине, Сумщине и Киевщине, а также в РФ. Десна впадает в Днепр.

Самая широкая река Украины – Днепр. По сведениям Encyclopedia of Ukraine, в некоторых местах ширина русла водной артерии без учета водохранилищ достигает сотен метров – от примерно 200 до 700 м (возле Киева и ниже).

Точно неизвестно, какая самая глубокая река Украины, такого рейтинга нет. Однако есть сведения, что Днестр формирует Днестровский каньон, глубина которого составляет примерно от 80 до 200 метров, говорится в материале на Wikipedia.

