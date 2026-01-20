В 'ПриватБанке' подешевел доллар: сколько стоит валюта во вторник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 20 января, подешевел на 13 копеек и составляет 43,47 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 50,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,87 гривни, а евро - по курсу 49,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник снизился на 19 копеек до 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 50,76 гривни.

Нацбанк установил на 20 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 14 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,30 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 43,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,08 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 8 копеек и составляет 50,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,15 гривни за евро.

