Накануне стало известно о проверке систем оповещения в России.

Есть две причины, по которым в России заговорили о необходимости усилить систему ПВО и собираются для проверки включить сирены, оповещающие о чрезвычайных ситуациях.

Свое мнение по этому поводу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко высказал в эфире 24 канала.

По его словам, первая причина связана с так называемыми "хлопками" на приграничных с Украиной российских территориях.

"Конечно, это вызывает беспокойство у самих россиян, поскольку они начинают задавать вопросы: каким же образом Россия теперь будет их защищать", – отметил военный эксперт, добавив, что в некоторых слоях населения РФ уже даже наблюдается истерика по этому поводу.

Поэтому россиянам пытаются продемонстрировать, что власти о них якобы позаботятся, заявил Мусиенко.

Что касается второй причины, то как отметил эксперт, Москва таким образом продолжает нагнетать ситуацию с посылом об угрозе со стороны НАТО:

"То есть, снова будут пропагандировать, что якобы Россия воюет не с Украиной, а практически с Альянсом. Соответственно нужно защищаться, поскольку есть угроза со стороны Запада".

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ решили "планово" проверить системы оповещения, а Кадыров попросил разместить в Чечне системы противовоздушной обороны и назвал это "упреждающей тактической мерой".

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