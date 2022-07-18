Украине необходимо нивелировать потениал российской ПВО, эшелонированной противовоздушной обороны, которая сейчас присутствует на временно оккупированных территориях.
Об этом в эфире проекта FreeДом рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
"На мой взгляд, в ближайшее время именно уже удары наших М270 и HIMARS они будут сосредоточены не только на унитожении складов. Но мы будем также делать акцент и на уничтожении их баз ПВО для того, чтобы ослабить их эшелонированную ПВО", - отметил он.
По словам эксперта, до поставок 300-километровых тактических ракет таким образом ВСУ смогут повысить эффективность нанесения ударов.
Ранее спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что после разгромных ударов украинских бойцов российские войска пытаются перевезти свои военные склады подальше от линии огня, но им нечем это сделать.