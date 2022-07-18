Эксперты утверждают, что появление HIMARS изменит ситуацию быстрее, чем все думали.

Украине необходимо нивелировать потениал российской ПВО, эшелонированной противовоздушной обороны, которая сейчас присутствует на временно оккупированных территориях.

Об этом в эфире проекта FreeДом рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"На мой взгляд, в ближайшее время именно уже удары наших М270 и HIMARS они будут сосредоточены не только на унитожении складов. Но мы будем также делать акцент и на уничтожении их баз ПВО для того, чтобы ослабить их эшелонированную ПВО", - отметил он.

По словам эксперта, до поставок 300-километровых тактических ракет таким образом ВСУ смогут повысить эффективность нанесения ударов.

Ранее спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что после разгромных ударов украинских бойцов российские войска пытаются перевезти свои военные склады подальше от линии огня, но им нечем это сделать.

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