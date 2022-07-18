По словам Кадырова, базу ПВО стоит разместить в горах, на месте танковой части в Шалинском районе.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что России нужны "новые стратегические военные решения". Именно поэтому он попросил разместить в Чечне системы противовоздушной обороны и назвал это "упреждающей тактической мерой".

В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что его военные "с легкостью заберут" Киев и страны НАТО, если Путин даст такой приказ.

Однако на фоне решимости и готовности "отбирать" украинскую столицу лидер Чечни почему-то начал беспокоиться о безопасности.

"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе. От врага в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому нам необходимо упреждающие тактические меры", - написал Кадыров.

Также он не забыл в очередной раз поблагодарить Путина за то, что он "позволил" жителям Чечни воевать против Украины. Конечно же, Кадыров не упоминает слова "война" и не называет вещи своими именами.

"Мы и дальше готовы по приказу идти вперёд, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закалённым в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад ещё не понимает, насколько мы сильны!", - написал Кадыров, который настолько не боится НАТО и ВСУ, что просит у Путина ПВО для Чечни.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Москве взвоют сирены - РФ решила "планово" проверить системы оповещения.

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