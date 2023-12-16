О возможном проведении "СВО" в Средиземье пока ничего не говорится, но проблему уже обозначили.

Растущий интерес российской молодежи к выдуманному эльфийскому языку представляет "серьезную угрозу" для России. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев, пишет URA.RU.

Выступая на форуме "Многонациональная молодежь Зауралья", Худолеев пожаловался, что при последней переписи населения в России официально была зафиксирована "эльфийская народность" численностью чуть больше 12 тысяч человек.

"Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. <…> Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой", — рассказал Худолеев.

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Отдельно чиновника возмутило, что в "Яндекс переводчике" предусмотрена возможность перевода с эльфийского языка, но нет реальных языков многих народов, проживающих в РФ.

Эльфийский язык

Эльфы – вымышленный народ, фигурирующий в фольклоре германо-скандинавских и кельтских народов. В мифах отдельных народов образ эльфов может существенно разниться, поэтому современное представление об эльфах было в основном сформировано британским писателем-фантастом Джоном Толкином и его последователями, писавшими в жанре "фэнтези".

В своих всемирно известных произведениях "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно" Толкин представил и выдуманный им же самим язык эльфов, за основу для которого был взят реальный финский язык. В настоящее время среди ярых поклонников творчества Толкина есть немало тех, кто пытается изучать язык эльфов и говорить на нем, как на реальном языке.

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