Энтузиаст сумел воссоздать Ривенделл с вниманием к деталям.

Minecraft собрала вокруг себя огромное сообщество энтузиастов. Они регулярно создают в игре любопытные творения. Иногда это небольшие сооружения с интересной конструкцией, например, аналог Paint с конвертацией рисунков в трехмерное пространство, а порой — масштабные постройки и даже целые города. Ко второй категории можно отнести недавний проект посетителя форума Reddit под псевдонимом 1nsinuating. Он воссоздал в Minecraft культовую локацию из "Властелина колец".

Речь о Ривенделле — убежище Элронда и других эльфов. Владыка построил его для защиты от Саурона и окружил магическим кольцом, чтобы злые силы не смогли проникнуть на эту территорию. При реализации локации в Minecraft 1nsinuating постарался во всем следовать оригиналу. Он подобрал блоки соответствующих цветов и позаботился о главных элементах дизайна. Конечно, инструментарий игры не позволяет точно передать внешний вид Ривенделла, но работа энтузиаста все равно впечатляет. Ниже можно рассмотреть, как выглядит локация в фильме, и сопоставить её с творением 1nsinuating.

Minecraft — подробнее об игре

Minecraft — это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошелся тиражом в 200 миллионов копий. Что сделало его самой продаваемой игрой в истории. Сейчас Minecraft можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

Автор: Назар Степорук