Медведев признал, что деньги, которые в будущем направят Украине, "огромные".

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на одобренную Соединенными Штатами помощь украинцам в 40 миллиардов долларов.

Об этом он решил высказаться в Telegram.

Он признал, что деньги, выделенные Украине, "огромные", и что эти средства якобы попытаются своровать сами американцы.

"Совершенно очевидно, что "помощь" в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Её цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире", - заявил Медведев.

Друг Путина намекнул, что Россия не намерена прекращать боевые действия против Украины.

"Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг… А вот цели "спецоперации" будут достигнуты", - утверждает Медведев.

Как писал УНИАН, Палата представителей США одобрила масштабный пакет помощи Украине на общую сумму около 40 миллиардов долларов. Документ включает в себя увеличение финансирования полномочий президента.

Теперь Сенат "примет быстрые меры", чтобы утвердить его и отправить на подпись президенту США.

Решение позволит администрации Байден отправлять военную технику и оружие из запасов США, что является один из основных способов оперативных поставок Украине военной техники.

9 мая Байден подписал исторический документ о ленд-лизе Вооруженным силам Украины, что тоже вызвало возмущение со стороны государства-агрессора.

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