Прекращение "обнулений" наемники связали это с тем, что "Вагнер" потерял в бою шокирующее количество бойцов.

Попавшие в украинский плен наемники "Вагнера" рассказали, как изменилась политика российской ЧВК в отношении казней за отказ воевать.

В интервью The Washington Post прямо на фронте наемники заявили, что политика в отношении убийств в последние недели ослабла. Они связали это с тем, что "Вагнер" потерял в бою шокирующее количество бойцов.

Наемники – 30-летний Илья и 35-летний Михаил – попали в украинский плен в северной части Бахмута. Оба рассказали, что были завербованы в то время, как отбывали наказания в российских колониях за причинение смерти в состоянии алкогольного опьянения.

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Михаил, отец четырех детей, в пьяном виде избил мужчину до смерти в драке у себя дома недалеко от Читы. Илья, отец двоих детей из Смоленской области, управлял мотоциклом в пьяном виде и убил своего брата-пассажира.

Наемники рассказали, что в ЧВК их предупреждали о том, что всех, кто попробует сбежать с фронта, ждет "обнуление" (так в "Вагнере" называют казни). Также рассказали о практике запугивая: офицеры "Вагнера" показывали своим слабо подготовленным бойцам видео, на которых наемникам ломали руки, были повешенные или забитые до смерти "вагнеровцы",

Один из наемников говорит, что сам был свидетелем того, как его друга увезли на расстрел после того, как он выступил против развертывания войск. Пленные "вагнеровцы" утверждают, что иногда на Бахмутском направлении "обнуляли" сотни бойцов за день.

По их словам, ситуацию кардинально изменили шокирующие потери ЧВК. Илья говорит, за 72 часа при попытке штурма села Красная Гора вблизи Бахмута было ликвидировано 400 "вагнеровцев", и их трупы просто оставили лежать на снегу. Нарушителей правил – дезертиров, тех, кто принимал алкоголь или наркотики – на фоне больших потерь перестали убивать, говорят наемники.

"Обнуление" было отменено. Наверное, потому что не хватало людей", – рассказал Михаил.

Что касается мотивации отправиться на войну, Илья подтвердил информацию, которую ранее озвучивали другие "вагнеровцы": что за полгода "службы" обещали списание судимости, а за участие в боевых действиях – зарплату (1300 долларов в месяц для пехотинца, 1200 долларов премии за особые успехи), которую в итоге никто не получал. Михаил также подтвердил, что заключенных не принуждали воевать – это был их личный выбор.

Участие ЧВК Вагнера в войне против Украины

Спустя пять месяцев полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, страна-агрессор, несущая значительные потери, начали вербовать заключенных российских колоний для участия в боевых действия. После незначительной подготовки или и вовсе без нее заключенные попадали на фронт в составе ЧВК "Вагнера". Вербовкой занимался лично ее главарь Евгений Пригожин, ранее скрывавший свою связь с военной компанией.

Сами заключенные рассказывали, что их заманивали высокими зарплатами за участие в войне и помилованием – за полгода на фронте обещали списание судимостей. При том у Пригожина потенциальных наемников предупреждали, что записываясь в ЧВК они принимают окончательное решение воевать против Украины, и "тех, кто повернет назад, ждет расстрел на месте". Впоследствии ЧВК публиковала видео с казнями своих "провинившихся" наемников. О такой практике рассказывал и сбежавший в Норвегию "вагнеровец" Андрей Медведев, утверждавший, что ему известно о 10 инцидентах.

Вербовка заключенных в ЧВК прекратилась в феврале 2023 года, Пригожин утверждал, что Минобороны РФ просто лишило его такой возможности. Информации о том, сколько заключенных удалось завербовать, нет. По различным оценкам, речь идет о 40-50 тысяч человек. Также известно, что к концу осени заключенные стали основной силой "Вагнера".

Подразделения ЧВК, состоящие из завербованных заключенных, несли и продолжают нести значительные потери. Наемники, сбежавшие или попавшие в плен, и ранее жаловались на плохое обеспечение, а накануне стало известно, что командующий войсками РФ в Украине Валерий Герасимов дал команду полностью прекратить поставки оружия для "Вагнера". После того, как Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов и заявил на фоне горы трупов своих наемников, что погибших могло быть "в пять раз меньше, если бы не "снарядный голод", поставки боеприпасов восстановили.

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